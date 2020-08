Edgar Efraín Cera Díaz Agencia Reforma

Guadalajara, México.- El caso del ex funcionario de Puerto Vallarta imputado por abuso sexual infantil es el reflejo de un problema añejo que no deja de crecer en ese destino turístico de Jalisco.

El municipio, ubicado en la Región Costa Norte, es un foco rojo en abuso sexual infantil y lo es al menos desde hace siete años, según cifra de denuncias ante la Fiscalía estatal.

Puerto Vallarta figura desde 2013 en el top seis entre todos los municipios de Jalisco con mayor cantidad de denuncias por este delito, y fuera de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) es el más afectado por este crimen que atenta contra la niñez.

Tan sólo durante el primer semestre de 2020, en el puerto suman 67 denuncias de abuso sexual infantil, en promedio uno cada tres días, sólo debajo de Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco, Tlaquepaque y Tonalá.

Con estas cifras está por encima de El Salto, Zapotlanejo e Ixtlahuacán de los Membrillos, los otros tres municipios considerados parte de la Área Metropolitana de Guadalajara, y de otros clave como Lagos de Moreno y Ocotlán.

Además, en comparación con el mismo periodo de 2019, hay un aumento del 15 por ciento, pues entonces sumaban 58 denuncias.

Se trata de 67 historias de violencia perpetrada contra niños como la menor de 10 años con la que fue sorprendido Luis Alonso “N” el pasado 26 de julio, cuando él todavía trabajaba como jefe de Recursos Humanos en la Policía de Puerto Vallarta.

Este caso causó indignación porque la Fiscalía de Jalisco intentó que enfrentara un proceso penal también por corrupción de menores, sin éxito.

El pasado viernes, el juez Jorge Solís Arana no le inició proceso porque consideró que no era corrupción, ya que la menor no sintió placer, según acusó la asesora legal de la víctima, Sandra Quiñones.

Lo anterior desató una ola de críticas en redes por parte de sociedad civil y activistas, quienes señalaron que la resolución violentaba los derechos de la menor de edad y acusaron corrupción e influyentismo.

Ayer, en sesión extraordinaria, el Consejo de la Judicatura del Estado decidió suspender al juez y denunciarlo ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por hechos u omisiones que pudieran constituir un delito.

“Decidimos suspender sin goce de sueldo al Juez Jorge Solís Arana de Pto Vta, quien será investigado y en caso de encontrar alguna irregularidad, actuaremos en consecuencia y con absoluta firmeza”, tuiteó el Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Ricardo Suro.

“El Gobierno del Estado y la Fiscalía haremos todo lo necesario para que este presunto pederasta no salga de la cárcel en mucho tiempo y reciba el castigo que se merece”, informó el Gobernador Enrique Alfaro en redes.

En tanto, Luis Alonso “N” continuará en prisión preventiva por seis meses, pues sí fue vinculado a proceso por el delito de abuso sexual infantil.

