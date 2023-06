La ola de calor que ha generado récords históricos de consumo de energía eléctrica obliga a tomar precauciones en el suministro a empresas y hogares, señaló el presidente de Coparmex, Juan Manuel Ávila Hernández.

El crecimiento en la demanda de energía eléctrica se debe al aumento per cápita durante los últimos 5 años, evidente en el uso creciente de dispositivos tecnológicos y equipos de climatización, que se prevé superen los 51 mil 500 megavatios de energía en el país.

La población debe tomar conciencia sobre el uso responsable de la energía eléctrica frente al clima extremo, mediante prácticas racionales como el uso del aire acondicionado, regulando gradualmente la temperatura sin recurrir al nivel más alto de inmediato, enfatizó.

En el sector privado, es fundamental fortalecer la disponibilidad de consumo con redes eléctricas internas que prevengan afectaciones en las variaciones del suministro ante un alto consumo, indicó.

La necesidad de mantener una línea de producción sin interrupciones de suministro, para evitar las pérdidas económicas que se pueden registrar en solo unos momentos de interrupción, resalta la importancia de las unidades de almacenamiento de energía eléctrica.

«Las plantas de emergencia eléctrica no entran en funcionamiento de inmediato y, en ocasiones, unos pocos segundos pueden interrumpir la producción. Estas opciones son necesarias porque estamos enfrentando una realidad de cambio climático, que no es un tema nuevo, sino que se viene discutiendo desde hace 30 años», subrayó.

Ávila Hernández destacó la importancia de que las viviendas cuenten con sistemas eléctricos profesionales, ya que en este tipo de instalaciones a menudo se recurre a personas no capacitadas.

Expuso que una mala instalación en una vivienda puede ocasionar un consumo excesivo que se ejemplifica claramente si se considera la analogía de tener una llave de agua abierta permanentemente, trasladada a una conexión eléctrica deficiente.