Antonio Baranda Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras reunirse el sábado con padres de niños con cáncer y establecer el compromiso de dar seguimiento a sus demandas, el Secretario de Salud, Jorge Alcocer, acusó ayer «politiquería» detrás de las quejas por el desabasto de medicamentos oncológicos.

«En este caso también se ha utilizado, no entro en detalle, se ha señalado mucho, en una politiquería, y se puso de manifiesto eso frente a estos papás (cuatro) y dos que se sumaron, con todo respeto», señaló.

«Estuvimos con toda la tranquilidad (?) y escuchamos. También agregamos a sus inquietudes, a su dolor que reconocemos y al camino que nos han señalado ellos en algunos momentos cuando dicen: ‘aquí no hay medicamentos, aquí sí los hay, pero no los quieren dar'»

El sábado pasado, después de una marcha por Paseo de la Reforma, padres de niños con cáncer, pacientes con esta enfermedad y sus representantes se reunieron con el titular de Salud en dos grupos, para dialogar sobre el desabasto de medicamentos oncológicos.

Los participantes de la denominada «Caravana por la Salud» que se movilizó del Auditorio Nacional a Palacio Nacional, con el objetivo de visibilizar las carencias en el sistema de salud público, acusaron que se les ha impedido tener medicinas, tratamiento y estudios en cantidad y tiempo.

«Estuvieron oyendo y dieron sus impresiones. Me tomé la libertad, porque la libertad es de oír, de escuchar y este es un derecho, de que estuvieran ahí (otras dos asistentes) y las cosas se dieron en paz. Desde luego, cumpliendo esa situación. Y hablamos de cosas que venían manifestándose», abundó.

«Por ejemplo, las quimioterapias famosas, que ya es una de sus inquietudes mayores, para algunos, no para los padres que desde hace 52 semanas se reúnen con funcionarios ahí presentes de la Secretaría de Salud, y que lo propio se hace en el Seguro Social, con otro grupo de médicos. Y hemos intercambiado opiniones constantes con ellos».

En la conferencia matutina en Palacio Nacional, el titular de Salud reveló que uno de los compromisos con los padres de niños con cáncer e inconformes es hablar cada tres meses «de temas particulares».

«Y han intercambiado, hemos intercambiado opiniones constantes con ellos y, de hecho, me comprometí que cada tres meses podíamos hablar ya de temas particulares. Toqué personalmente el tema de las quimioterapias, no les voy a llenar de datos, aunque poco fue esto difundido», añadió.

«Y sí, se hizo ver que desde el 6 de enero se han logrado más de 110 mil mezclas de estos medicamentos que tienen que ser muy precisos, muy eficientes, y desde luego que son en el momento actual uno de los grandes cambios que estamos logrando».