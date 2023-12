Jorge Ricardo Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La precandidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, acusó al Frente Amplio por México de simular apoyo a los programas sociales por lo que dijo que son una tienda de disfraces.

«Ahora ellos dicen que están de acuerdo con la pensión universal adulto mayor, cuando todos los diputados del PAN votaron en contra, ¿Vieron? Son como una tienda de disfraces, pero por eso ya nadie les cree», aseguró en un mitin en Los Cabos, Baja California Sur.

Ante cientos de simpatizantes, la ex Jefa de Gobierno transmitió el audio de una entrevista donde el ex Presidente Vicente Fox dijo que espera que cuando gane Xóchitl Gálvez termine con la ayuda a quienes no trabajan y lo usó para machacar la supuesta falta de apoyo a la población que promueve la coalición del PAN, PRI y PRD.

Sheinbaum también utilizó la lista de los programas sociales del Gobierno federal para promover sus deseos de ganar la elección el próximo año.

«Ustedes me van a ayudar a recordar todo lo que ha hecho este gran Presidente que tenemos hoy, quizá el mejor Presidente de México Andrés Manuel López Obrador. A ver, díganme, a ver, vamos a empezar», pidió a los asistentes, entre quienes se encontraban el Gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro, y el senador Ricardo Monreal, los dos de Morena.

Debido a la ley electoral que impide a los funcionarios participar en actos públicos, el gobernador estaba entre el público, pero Sheinbaum achacó al INE que le impidiera estar a su lado en el templete.

«Él debería estar aquí arriba, pero el Instituto Nacional Electoral nos prohíbe que estén representados. Pero es como si estuvieran aquí en el templete, porque los queremos muchísimo», dijo.

La aspirante prometió que de ganar la presidencia podrá trabajar con Castro y asignará recursos para pavimentar las colonias y regularizar los terrenos.

Posteriormente, en otro mitin en La Paz, la morenista reconoció que aunque han pasado cinco años del Gobierno de López Obrador, falta mucho por hacer.

«Esa revolución (la que dijo que representa López Obrador) ha cambiado el rostro de México. Han pasado cinco años. Claro que no se ha hecho todo, falta mucho por hacer, pero cambió el modelo», afirmó.

«Antes había un modelo que pensaba que dándole dinero a los de arriba, iba a regar la riqueza hacia abajo. Está escrito en libros de texto. Era un modelo que privatizó más de mil empresas del Estado y que dijeron que gracias a eso México iba a salir de la pobreza. ¿Y qué fue lo que pasó? Pobreza, desigualdad», sostuvo en un mitin en La Paz, Baja California Sur.