Antonio Baranda Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, pidió a los partidos de Oposición serenarse, abrirse a escuchar los argumentos a favor de la reforma eléctrica y no ver el tema de manera sectaria.

«Nosotros votamos con el respaldo de la gente y los que no estén (a favor), pues que le expliquen a la gente; tengo muy buena comunicación con los coordinadores de los otros grupos parlamentarios y les he dicho que se abran a escuchar», dijo.

«Que no lo vean de manera sectaria en función de los intereses de un partido político; generalmente los partidos políticos son entes de interés público y al ser de interés público es del pueblo. Que le expliquen a los mexicanos por qué ellos están en contra».

Tras participar en la reunión de legisladores de la 4T con el Presidente Andrés Manuel López, Mier afirmó que la postura del PAN en el sentido de dar por muerta la reforma eléctrica por no haber hecho modificaciones al Presupuesto es un «moche disfrazado».

«Celebro que el diputado del PAN haya expresado públicamente que condicionaban el presupuesto por la reforma eléctrica, es un moche disfrazado», expresó.

«Y nosotros no estamos con eso, que voten con principios y si no están de acuerdo así debe ser en un país democrático, nosotros vamos a utilizar la fuerza de la razón, de lo que a México le conviene».

El morenista consideró que el PRI debe «interiorizar» la reforma, recordar antecedentes como la nacionalización de la industria eléctrica.

«¿El PRI va seguir a Gómez Morín o va seguir a Lázaro Cárdenas?, ¿El PRI va seguir a Diego Fernández de Caballos, Calderón y Fox o siguen los principios revolucionarios que los inspiraron como partido?», cuestionó.