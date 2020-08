La Unión Nacional de Padres de Familia alertó que la educación a distancia a partir del 24 de agosto sea por radio, televisión o internet, pues no existe la seguridad de lograr un aprendizaje y se propone una evaluación de ingreso y otra de egreso, a fin de conocer el avance en cada estudiante en los diferentes niveles académicos.

Leonardo García Camarena, presidente de la UNPF, aseveró que al reconocer que el problema educativo rebasa a todos, es una extraordinaria oportunidad para dejar en el pasado el monopolio de las decisiones y para impulsar un auténtico federalismo educativo en que los estados tengan libertad de impulsar internet gratuito, elevar el nivel educativo de cada región, así como descentralizar los calendarios educativos.

Además, señaló que la televisión y la radio serán de gran apoyo pero no resolverán las necesidades educativas, porque no favorecen la retroalimentación inmediata entre estudiantes y maestros.

Por ello, la UNPF, la Alianza de Maestros, Misión Rescate México y Educación con Rumbo monitorearán estos procesos de enseñanza a distancia, porque resultaría lamentable retroceder en el ámbito educativo de más de cinco años.

Se solicita sumar a esta causa a las empresas como Telmex, las telefónicas móviles, así como a todas aquellas empresas de dispositivos electrónicos, apoyando con sus tarifas, servicios y equipos, a los niños, adolescentes y jóvenes de México.

De igual modo exhortó a la Secretaría de Educación Pública tener clara la programación de las televisoras, así como las formas y procesos con los que se dará seguimiento a la permanencia y evaluación de los estudiantes en esta modalidad.

Leonardo García Camarena mencionó que se necesita que el maestro tenga las herramientas necesarias para enfrentar los retos que están por venir. Se está de acuerdo en implementar la materia de vida saludable, siempre que cumpla con el objetivo de educar en la prevención y cuidado de sí mismo, libre de cualquier ideología; volviendo realidad el derecho a aprender de la niñez mexicana.

