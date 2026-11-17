Gerardo González Aceves

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: México tiene Tasa de Informalidad Laboral 6.2 veces más alta que el promedio que registran economías avanzadas, según datos del Inegi y OIT.

En el primer semestre de 2026, la TIL en el País fue de 55.0 por ciento de la población ocupada promedio y la OIT calcula que en las economías avanzadas la tasa de informalidad es de 8.8 por ciento.

Si se compara con la tasa que presenta Noruega de 3.2 por ciento la diferencia es de 17.2 veces arriba, mientras que contra Italia la diferencia es de 6.5 veces, ya que su tasa es de 8.4 por ciento.

Hay regiones en el mundo con tasas mayores a las de México (aunque medidas con metodologías distintas), como África, con 84.1 por ciento de informalidad en su población ocupada.

No obstante, algunas entidades del País superan con creces ese porcentaje.

Para ejemplo, Oaxaca es la entidad donde se tiene la tasa de la informalidad laboral más alta con 80 por ciento de la población ocupada en promedio.

En la lista de entidades mexicanas con el más alto porcentaje de su población ocupada en la informalidad están Guerrero y Chiapas con tasas de 77.0 y 76.1 por ciento, respectivamente.

Clemente Ruiz Durán, catedrático de la Facultad de Economía de la UNAM, identificó varios factores estructurales que dan cuenta del por qué Oaxaca, Guerrero y Chiapas tienen esas tasas de informalidad.

Uno de ellos es una estructura de baja productividad y escasa industrialización, además de que en Oaxaca y Chiapas la agricultura aún tiene un peso importante.

Asimismo, dijo, predominan micronegocios y unidades económicas de muy pequeña escala.