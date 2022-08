Benito Jiménez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Al menos 8 de cada 10 integrantes de la Guardia Nacional (GN) son militares.

Mientras que los otros dos pertenecen a la extinta Policía Federal (PF), estableció la propia corporación de seguridad en una respuesta de información.

Actualmente la Guardia tiene a 118 mil 188 elementos.

De acuerdo con un reporte oficial, fechado en junio, la PF aún hereda a la Guardia 20 mil 932 elementos, de los cuales unos 15 mil son operativos y el resto de carrera de servicio.

El resto, 97 mil 256 efectivos, es personal «Asignado» o de «Apoyo» del Ejército o la Marina, dedicados al tema operativo.

En el proceso de conformación de la GN, el personal civil fue de más a menos, mientras que el militar engrosó las filas de ese nuevo cuerpo de seguridad hasta crear otro «ejército».

En 2019, cuando se anunció la creación de la GN, esa corporación contaba en sus cuarteles con 36 mil 834 elementos de la PF.

Para enero de 2020, cuando iniciaron de manera formal las trasferencias a la GN, 12 mil 520 efectivos de la PF pidieron su finiquito al no aceptar que fueran enviados a una estructura castrense.

En ese año, la GN contaba con unos 24 mil elementos civiles, para 2021 bajaron a 22 mil, mientras que este año promedia unos 20 mil policías, todos de la ex PF.

La mayoría de esas bajas fue por renuncia, de acuerdo con la propia GN.

De los ex policías federales que tiene actualmente la GN, 11 mil 179 están concentrados en la Unidad de Órganos Especializados por Competencia que aglutina a las direcciones generales de Inteligencia, de Investigación, de Seguridad en Carreteras e Instalaciones, Científica, Antidrogas, Transportes Aéreos y Seguridad Procesal, de acuerdo con la nomenclatura oficial.

Otros 6 mil 298 elementos están adscritos a la Comandancia de la GN, 2 mil 247 efectivos están integrados en la Coordinación de Administración y Finanzas, 858 en la Unidad para la Protección de los Derechos Humanos, Disciplina y Desarrollo Profesional y 137 en Asuntos Jurídicos y de Transparencia.

Fuentes de la GN indicaron que otros 152 elementos laboran en la Unidad de Asuntos Internos, no obstante, su labor se ve limitada con el personal militar.

Finalmente 55 elementos trabajan en la Jefatura General de Coordinación Policial y seis están enviados a la Coordinación Operativa Interinstitucional.

En contraste, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) pasó de «asignar» en 2019 a 46 mil 759 elementos de la Policía Militar a la GN, a 60 mil 728 en diciembre de 2021.

La Marina, en tanto, pasó de 9 mil 367 efectivos enviados a la GN a 16 mil 788 en el mismo periodo.

Para la GN el personal militar sólo está de paso.

«Al personal asignado a la GN por parte de Sedena y Semar, no se le expide nombramiento de ingreso alguno ya que tienen el carácter de ‘personal asignado’ (…) el ‘personal asignado’ por parte de Sedena y Semar no ingresa a la GN, su finalidad es prestar servicios en la Coordinación Operativa Interinstitucional, por lo que no se encuentra adscrito a la misma», estableció la GN en otro reporte solicitado vía transparencia.