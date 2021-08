Integrantes del Comité de Antorcha Magisterial del Estado de Aguascalientes se manifestaron en contra de la actitud irresponsable del Ejecutivo Federal quien está obligando a regresar a clases presenciales a alumnos y maestros.

En conferencia de prensa, América Francisco Santos aclaró que no se oponen a retomar las clases, pero no en las actuales circunstancias que son extremadamente riesgosas tanto para los maestros como para los alumnos, por lo que exigen que haya insumos suficientes para sanitizar, equipamiento y mantenimiento para las escuelas que no cuentan con los servicios básicos. “Los jóvenes y los niños están en riesgo de contagiarse en este regreso a clases y pensamos nosotros que es una irresponsabilidad del Gobierno Federal al momento de decir que las escuelas están seguras cuando no es así”.

Reconoció que es necesario el regreso a clases en aulas pero con seguridad, luego de que el rezago educativo está afectando “ya tenemos casi 2 años y nos vino a perjudicar. En este regreso a clases creemos que van a subir los contagios, pues a nivel nacional ya van más de 70 mil niños que ha tenido el COVID y con el regreso a clases será peor”.

Asimismo, pidió que también sea tomada en cuenta la aplicación del refuerzo de la vacuna CanSino para los docentes y que el Gobierno Federal implemente un plan de vacunación para estudiantes de al menos el 70% de la población estudiantil, al recordar que en México existen poco más de 36.5 millones de estudiantes en escuelas públicas y privadas y más de 2 millones de docentes, además de que en lo que va de la pandemia, casi 50 mil niños y adolescentes se han contagiado de COVID y se menciona que el regreso a clases aumentará los contagios.

América Francisco Santos enfatizó que sus exigencias son legítimas y deben seguir cuidándose luego de que en esta tercera ola de la pandemia, los contagios están más fuertes, “por lo que pedimos a los maestros, alumnos y padres de familia a que se sumen a la exigencia de vacunar a la población estudiantil para cuidarnos todos”.