Es innecesario retar a órganos fiscalizadores

Los distintos órganos de control y fiscalización, tanto municipales como estatales, deben ser respetados y contar con confianza hacia su proceder, pues son los órganos constitucionalmente establecidos para hacer observaciones y pedir aclaración de cuentas. Cuando haya dudas sobre el manejo de recursos públicos, “merecen respeto porque son órganos legalmente establecidos”; además no se trata de retarlos a que demuestren si trabajan o no, pues esto se observa al entregar la revisión y observación en cuentas.

Así lo manifestó el diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada, quien resaltó que tanto las contralorías del estado, municipios, la del Congreso y el Órgano de Fiscalización de Aguascalientes, cuentan con instrumentos que permiten hacer las labores de auditorías y revisión de cuentas, en espera que las observaciones y dudas sobre su manejo, sean aclaradas dentro del tiempo establecido.

RESPUESTA. El ahora diputado y ex alcalde de Pabellón se refirió al reto lanzado hace unos días por parte del Gobierno Estatal para que se auditen cuentas del Congreso del Estado y municipios, sobre lo que resaltó que “la Ley es clara” y señala cuáles son los órganos encargados de hacer fiscalización y es el Osfags como las contralorías internas, “no se trata de lanzar retos, insistió; solamente basta que haya un estricto cumplimiento a lo que establece la Ley”, recalcó.

TIENEN CON QUÉ. Ante el cuestionamiento sobre quién vigila a los “vigilantes”, el diputado resaltó que no debería ser siquiera solicitado, toda vez que son instancias ya sea designadas o electas, pero que tienen el aval en su asignación, y bastaría con entregar confianza en el trabajo que realizan.

¡Participa con tu opinión!