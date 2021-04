Pedro Sánchez Agencia Reforma

CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua.- Para Judith Hernández, quien lleva 20 años de practicar medicina en un consultorio le parece increíble que su gremio deba suplicar por una vacuna que les permita sentirse seguros para desarrollar su profesión.

“Es increíble, hemos estado pidiendo, casi en calidad de súplica que nos apoyen con la vacuna, y no es un apoyo, en realidad es nuestro derecho”, señaló.

La médica cirujana dijo que el 26 de marzo enviaron una petición, a través del Gobernador Javier Corral, al Presidente Andrés Manuel López Obrador durante una visita que realizó a Ciudad Juárez para ser vacunados al igual que sus colegas del área pública.

“Pero no hay respuesta, ahora nos dice que definitivamente nos esperemos hasta que a nuestro grupo etario nos corresponda vacunarnos”, lamentó.

Pensaron que serían vacunados luego de la visita de López Obrador y médicos acudieron a las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional a Chihuahua, pero les indicaron que no había indicaciones para ser inmunizados.

“Se han vacunado algunos, con sobrantes”, aseguró la doctora que es prácticamente un favor.

“Es increíble que estemos mendigando una vacuna”, reprochó.

Para Alejandra Rangel, médica general en el sector particular, el servicio de salud del sector privado es esencial porque en los públicos no se dan abasto solos.

“(Pedimos) la vacuna para todos los médicos del sector privado, compañeros en general, enfermeros, camilleros, laboratoristas, técnicos radiólogos, todo el personal que se dedica al área de la salud que estamos actualmente combatiendo en la primera línea contra el Covid, ya sea desde consultorios de farmacia, desde consultorios privados, consultas a domicilio, todo tipo de atención que es ahorita necesaria y esencial para el tratamiento de pacientes con Covid, que el sistema público solito no puede solventar”.