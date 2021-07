La combinación de biológicos anti-COVID de distintas marcas no es formalmente recomendable ante los riesgos que puede conllevar, ya que la vacunación no es por inspiración, sino que está basada en fundamentos científicos. Así lo destacó el médico infectólogo y ex presidente del Colegio de Medicina Interna de Aguascalientes, Francisco Márquez Díaz.

El especialista comentó que, si bien se vislumbra que sí va a haber la posibilidad de combinar vacunas, solamente habrá que esperar para saber cuáles son las mejores combinaciones para entonces sí recomendarlas. En tal sentido, recalcó que la vacunación está basada en fundamentos científicos y a medida que vayan saliendo las recomendaciones de qué vacunas sí se pueden combinar e incrementar la cantidad de anticuerpos, seguramente se va a hacer.

Afirmó que hasta el momento solamente se tiene el estudio de la combinación de vacunas de AstraZeneca con Pfizer, la cual da buenos resultados. Se trata de la única combinación reconocida, pero no formalmente recomendada, porque todavía no hay muchos estudios. En cuanto al resto de las vacunas, reconoció que no se tiene todavía información, sobre todo en lo referente a la vacuna rusa Sputnik o las chinas Sinovac y CanSino.

ESTÁ POR VERSE

“Y no sabemos si vaya a haber estudios (de nuevas combinaciones) debido a las diferencias políticas que hay entre los países fabricantes, si finalmente pueda haber protocolos de combinaciones de vacunas chinas con estadounidenses. Es algo que en algún momento seguramente va a suceder, pero no a la velocidad que la sociedad quisiera…” Francisco Márquez, infectólogo

VIAJEROS EN APUROS

Algunas personas que tienen que viajar al extranjero se enfrentan al dilema de la combinación de vacunas, sobre todo si tienen que ingresar a un país que exige aplicarse determinada marca distinta a la previamente administrada. En tales casos, el viajero no tiene alternativa por las condiciones sanitarias y migratorias.