Antonio Baranda Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Al abordar el tema sobre la cancelación a la importación de cigarros electrónicos, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que es importante no ser aferrado y rectificar sobre decisiones, y más cuando se trata de temas de salud.

“Al interior del Gobierno hubieron discrepancias, la Secretaría de Salud sostuvo desde el principio que estos aparatos, ¿como se llaman? Sistema alternativo de consumo de nicotina, se conocen como cigarros electrónicos, bueno, Salud dijo ‘no, esto daña’ y hubieron otras opiniones, entonces me plantearon a mí la situación y dije no, porque afecta a la salud.

“Sin embargo, pasó el tiempo y expuesto de otra manera, yo firmo un decreto para permitir la importación, no exactamente de estos cigarrillos, pero parecidos, y los de Salud protestan, incluso una compañera me dijo ‘Oiga, ¿qué está pasando?’, y ofrecí revisarlo y qué hicimos, pues se corrigió el error y se cancela la importación de estos aparatos.

“Si ellos que son los responsables de esta materia nos recomiendan que no se permita la importación, tenemos que hacerles caso y se corrigió. Eso también es importante, no ser aferrado, no caer en la autocomplacencia, corregir, saber rectificar cuando se comete un error”, señaló en conferencia.