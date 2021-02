Mirna Ramos Agencia Reforma

MONTERREY, NL.- La decisión federal de iniciar la vacunación contra el Covid-19 en los municipios rurales y no en el área metropolitana, donde hay más riesgo de transmisión, no tiene lógica y tanto autoridades como instituciones privadas deben insistir en un cambio de estrategia, señaló ayer Guillermo Torre Amione, Rector de TecSalud.

“Se me hace que no es la estrategia correcta”, expresó.

“Está claro que no es una política encaminada a disminuir la transmisión del virus y, por consecuencia, la mortalidad asociada”, agregó.

“¿Por qué deciden vacunar comunidades rurales? No lo puedo entender.

“Muchos estamos alzando la voz para buscar una mejor estrategia de vacunación, pero vacunar a personas que no tienen riesgo por estar completamente aislados, pues no tiene mucho sentido”.

En un tuit recalcó que la política federal no tiene lógica.

“Asignarlas a zonas rurales en donde el riesgo es menor por la densidad y poca movilidad no tiene lógica. Creo firmemente qué hay que sumar esfuerzos pero estas decisiones retan la prudencia”.