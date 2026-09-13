CDMX.- Tom Holland se convirtió en el actor más exitoso de la historia en taquilla, de acuerdo con Variety, al alcanzar una recaudación acumulada de 15 mil 500 millones de dólares con las películas en las que ha participado.

El británico, de 30 años, llegó a esa cifra impulsado por los resultados de La Odisea y Spider-Man: Un Nuevo Día, producciones que reforzaron su posición entre las figuras más rentables de Hollywood.

Hasta ahora, el primer lugar pertenecía a Zoe Saldaña, actriz de origen dominicano conocida por su participación en franquicias como Avatar y el Universo Cinematográfico de Marvel, cuya filmografía suma alrededor de 15 mil 400 millones de dólares.

Además, Spider-Man: Un Nuevo Día alcanzó este fin de semana 2 mil 451.1 millones de dólares, con lo que se colocó como la tercera película más taquillera de todos los tiempos, sólo detrás de Avatar y Avengers: Endgame.