Es el amor de su vida

Staff Agencia Reforma

CDMX.- Katy Perry aseguró haber encontrado apoyo y bondad en Justin Trudeau.

Tras finalizar su relación con Orlando Bloom, la cantante, de 41 años, recordó que durante su Lifetimes Tour halló el amor en medio de la dificultad.

“Recibí el mejor regalo de esta gira: conocí al amor de mi vida”, declaró a People al referirse al ex primer ministro de Canadá.

Mientras se encontraba de gira por Australia, se confirmó su separación de Bloom, padre de su hija Daisy, de 6 años.

“Probablemente fue el momento más difícil. Todos mis amigos estaban en casa. Yo lloraba y me sentía muy lejos”, relató.

Poco después, Perry y Trudeau despertaron rumores de romance tras varias salidas juntos; la relación avanzó hasta hacerse pública en octubre.

La intérprete de “Teenage Dream” destacó el apoyo de Trudeau durante su gira, pues estuvo entre el público y conoce sus canciones.

“Es una persona muy bondadosa y creo que en eso coincidimos. Estoy muy agradecida”, dijo Perry.

La estrella estrenó esta semana en cines la película de su concierto, The Lifetimes Tour – Live From Paris.