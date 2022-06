El ambulantaje se ha convertido en un problema para el Centro Comercial Agropecuario, pues diariamente se ven obligados a expulsar a entre 20 y 30 comerciantes de este espacio. Gerardo Palomino Macías, administrador de este centro de abasto, detalló que en su mayoría son productores locales, que para sobrevivir buscan malbaratar sus productos –como legumbres y hortalizas- antes de que se convierta en merma.

Palomino Macías recordó que el Centro Comercial Agropecuario es un condominio integrado por propietarios que pagan empleados, prestaciones, impuestos y servicios, por lo que el comercio informal representa para ellos una competencia desleal.

En este sentido, Palomino Macías reconoció que la autoridad municipal les ha ayudado a contener a los informales. Sin embargo, lo que el administrador de este centro de distribución busca, no es afectar a los comerciantes, sino que la autoridad les dé un lugar para que puedan sacar su venta.

“Deben de vender directo a una empresa de las que están ahí, para que ellos también no batallen y no tener problemas de tenerlos que sacar, eso les cuesta a ellos y nos cuesta a nosotros”, expresó.

El administrador dijo que este tema tendrá que ser tratado con Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Aguascalientes para buscar estrategias que les permitan a los informales regularse y vender sin afectar al Agropecuario. “Ayudar a los productores es la prioridad, que tengan sus mejores precios ellos también, para que sigan sembrando porque es el motor”, finalizó.

