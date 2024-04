Es Dua Lipa la más influyente

CDMX. – Dua Lipa fue nombrada por la revista Time100 como la persona más influyente del mundo gracias a sus logros en la industria de la música, moda y el cine, tres semanas antes de que su álbum Radical Optimism salga a la venta.

La intérprete posó con su emblemática cabellera pelirroja, que la ha acompañado en esta etapa de su carrera, la cual no se toma a la ligera.

«Desde que era muy pequeña, he anotado cosas que soñé para mí. Siempre he planeado con anticipación. Aunque surgen sorpresas que evalúo en el momento, siempre hay una meta a largo plazo», comentó Dua en una entrevista con la publicación, realizada en febrero en Los Ángeles.

Su último disco es un claro ejemplo de su personalidad planificadora, pues desde que estaba trabajando en su primer álbum, lanzado en 2017, tomaba apuntes para la placa que verá la luz siete años después.

«Es una locura pensar en ello, pero recuerdo haber hablado con mi amigo cercano y A&R Joe, ‘tal vez en el tercer álbum, podría trabajar con Kevin Parker (de Tame Impala)’, y él me dijo: ‘Muy bien, mantente firme, demos pequeños pasos'».

Y así fue, aunque Parker no es el único productor del proyecto musical de 11 canciones, pues reunió a luminarias del alternativo y del indie-pop, como Caroline Ailin, Danny L Harle y Tobias Jesso Jr.