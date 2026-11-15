Reza un refrán español: “Es de bien nacidos ser agradecidos”, un refrán que mi mamá me repetía como una enseñanza de vida y que siempre ha permanecido en mi memoria. Con los años volví a encontrarme con él en la academia, pues es un refrán recurrente en las conferencias y ponencias magistrales de mi maestro y director de tesis doctoral, el doctor Jaime Rodríguez-Arana, quien refiere que su origen se encuentra en su natal Galicia.

Y utilizando precisamente este refrán, quiero agradecer a la Universidad Panamericana, Campus Aguascalientes (UP), mi alma mater, donde cursé la maestría en Derecho, y a su rector, el doctor Antonio de los Reyes Moreno, quien, desde el primer Foro Internacional de Derecho Administrativo, celebrado en diciembre de 2021, ha mostrado apertura, disposición y compromiso incondicionales como sede y coorganizador de dichos eventos.

Recuerdo, por allá en 2008, cuando cursaba la maestría en Derecho, que me acerqué al entonces jefe de departamento de la facultad, hoy rector de la Universidad, y le pregunté qué se podía hacer para abrir el módulo de Derecho Administrativo en la Universidad, pues en ese tiempo solo se impartía en los campus Ciudad de México y Guadalajara. Su respuesta fue instantánea, clara y con mucha disposición: se requieren mínimo ocho alumnos inscritos. Cursaba en ese momento el módulo de Amparo e hice el cabildeo entre mis compañeros, y logramos abrir por primera vez el módulo de Derecho Administrativo, que, hasta la fecha, se ha impartido ininterrumpidamente.

Gracias al módulo de Derecho Administrativo, conocí al doctor Luis José Béjar, hoy un amigo muy querido, investigador en Derecho Administrativo (en ese entonces) del campus Ciudad de México. Hicimos amistad y, en alguna de sus visitas a Aguascalientes para impartir el módulo de la materia, en noviembre de 2019, me escribe y me dice: “Estoy en tu tierra”. Ese día, podríamos decir que cenamos Derecho Administrativo. En enero siguiente, ya estaba cursando en la Universidad de La Coruña, España, el posgrado en Derecho Público Global.

Es ahí donde conocí al doctor Rodríguez-Arana. Era y es, hasta la fecha, director de la Escuela de Derecho Administrativo, quien me comentó que conocía la Ciudad de México, pero no Aguascalientes, y que le gustaría hacerlo. Me dijo que la próxima vez que estuviera en Ciudad de México me lo haría saber con tiempo y es así como, el 8 de diciembre de 2021, celebramos en Aguascalientes el 1.er Foro Internacional de Derecho Administrativo en la Universidad Panamericana, Campus Aguascalientes.

El Derecho Administrativo ha sido guía, me ha permitido desarrollarme profesional y académicamente, defender causas ciudadanas, cuestionar las decisiones de las autoridades, pero también proponer soluciones administrativas y jurisdiccionales. He conocido grandes investigadores, juristas y pensadores de Derecho Administrativo en el Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, del que tengo el honor de formar parte como uno de los treinta miembros de la República Mexicana, al lado de personajes como José Antonio Lozano Díez, Miguel Alejandro López Olvera, Carlos Alberto Villanueva, Carlos Matute, Alfredo Delgadillo y el mismo Luis José Béjar, entre otros, amigos todos a quienes, por espacio, no puedo mencionar, pero que saben que les estoy muy agradecido por compartir con un servidor sus pláticas y conocimientos en Derecho Administrativo.

Por eso, hoy quiero agradecer también al Derecho Administrativo por lo mucho que me ha dado y qué mejor que hacerlo con la celebración del 4.º Foro Internacional de Derecho Administrativo, que tendrá lugar el próximo 2 de diciembre de 2026, en el que las conferencias magistrales y las ponencias que se impartirán estarán centradas en la buena administración de las instituciones públicas.

Muchos se preguntarán a qué se refiere la “buena administración” y cuál es su alcance en la práctica cotidiana y jurídica, y es precisamente de lo que trataremos ese día, esperando despertar el interés debido para que nos acompañen y que cada quien pueda reflexionar sobre los desafíos, pero, sobre todo, sobre los deberes que tienen las instituciones públicas de centrar su actuación en la dignidad de la persona. Ese es uno de los fines del Derecho Administrativo.

La pasión por el Derecho Administrativo también lleva a tomar decisiones personales que marcan etapas importantes de la vida, pero, aun con ellas, el agradecimiento no deja de estar latente.

Y en ese agradecimiento, desde luego, también está mi mamá, quien forjó dicha enseñanza. Por cierto, en días recientes hubiera cumplido años y no podría dejar de recordarla ni agradecerle por todo. Por ello, va un abrazo al cielo.

Nos vemos el 2 de diciembre para desayunar Derecho Administrativo.