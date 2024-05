CDMX.- Cristian Castro otra vez anda solterito, luego de que su última pareja, Mariela Sánchez, filtrara varios audios en donde lo critica.

«El Gallito Feliz» no da una en el amor, pues la empresaria argentina, quien parecía muy enamorada de él, resultó tener la lengua muy suelta.

Fue a través de varios programas de televisión, como «Ventaneando» y «El Gordo y la Flaca», en donde se dieron a conocer notas de voz en donde ella se burla del hijo de Verónica Castro luego de su última reconciliación amorosa, la cual tuvo lugar apenas la semana pasada.

«Todo horrible, el vestuario, el pelo de él, es un carnaval ese concierto la verdad», dijo, en referencia al show que Cristian tiene junto a Yuri.

Mariela incluso se arrepiente de su relación con el famoso cantante de «Azul».

«Si Cristian no se interna (en un psiquiátrico), no va a tener una mujer como la gente, porque ninguna mujer va a aguantar este pasado, yo no lo sabía, estuve en una nube de pedos, pero si me hubiese salido esta información antes, no le toco un pelo a Cristian… ya lo conocen todos en Buenos Aires a Cristian, andaba con juntas de terror, de bisexuales», agregó.

Tras esto, Sánchez le pidió perdón a Castro, sin embargo, él decidió terminar la relación. (Staff/Agencia Reforma)