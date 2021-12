Diego Martínez Agencia Reforma

CDMX.- El Canelo Team sigue arrasando.

La revista The Ring, llamada la Biblia del Boxeo, dio a conocer hoy que Saúl Álvarez y Eddy Reynoso son el Boxeador y Entrenador del Año, respectivamente.

Hace un par de semanas, el Consejo Mundial de Boxeo también les había dado ese premio, y se espera que, en los siguientes días, la BWAA también premie a los dos mexicanos.

‘Canelo’ es considerado el mejor libra por libra en los rankings más importantes, y este 2021 consiguió ser campeón indiscutido. Logró ceñirse las cuatro coronas del orbe de peso Supermediano.

«Para mí es un honor», dijo el tapatío a The Ring, tras dar a conocer el premio de Boxeador del Año. «Hago esto porque amo el boxeo, y lo que venga es un honor para mí. Respeto este deporte y siempre trato de dar lo mejor de mí en el boxeo».

Eddy también ha tenido un año de ensueño. No perdió ninguno de sus boxeadores de primera línea. Saúl Álvarez se fue de 3-0, mientras que Óscar Valdez tuvo 2-0, Frank Sánchez sumó 2-0 y Ryan García 1-0, al igual que Andy Ruiz y Joselito Velázquez.

