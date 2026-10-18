Abril Valadez Agencia Reforma

MORELIA, Michoacán.- El cineasta Guillermo del Toro expresó su respaldo a las protestas por la mala calidad del agua en Guadalajara y calificó como “aterrador” que la población deba manifestarse para exigir un servicio básico.

Durante una conferencia en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), donde recibió la Medalla Filmoteca UNAM, el ganador de tres premios Óscar consideró insostenible que las autoridades no hayan resuelto esta problemática.

Horas antes, durante una clase magistral, estudiantes de Guadalajara denunciaron recibir agua contaminada en sus viviendas. Del Toro pidió escuchar sus demandas y alentó la recolección de firmas promovida por jóvenes que buscan destituir al gobernador de Jalisco, Pablo Lemus.

El director de Frankenstein y La Forma del Agua sostuvo que cualquier espacio es adecuado para denunciar situaciones que afectan a la ciudadanía.

En otro momento, reflexionó sobre el resurgimiento del fascismo y la propagación del odio mediante las redes sociales, temas relacionados con su película El Laberinto del Fauno.

El realizador acudió al festival para conmemorar el vigésimo aniversario de esa cinta, que regresó a las salas cinematográficas en formato 3D.

Acompañado por integrantes del equipo original, Del Toro también habló sobre el futuro de las nuevas generaciones.

Visiblemente emocionado, lamentó que los adultos hayan heredado a los jóvenes un mundo deteriorado en los ámbitos moral, social y espiritual.

“Una, dos o tres generaciones le fallaron completamente a esta generación”, expresó entre lágrimas, antes de plantear la necesidad de ofrecerles una disculpa sincera.