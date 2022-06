El bebé que no es amamantado tendrá desventajas en su desarrollo al crecer y carecerá de la conexión con la madre, informó Teresa Ortega, líder de la Liga de la Leche en el Día Mundial de la Leche.

Hoy se celebra el Día Mundial de la Leche, una fecha proclamada por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), con el objetivo de tratar cuestiones relacionadas con el sector lechero en todo el mundo y para incentivar el consumo de leche en todo el mundo.

Si hablamos de leche, su origen está en la lactancia materna. A decir de la Liga de la Leche Aguascalientes, un bebé que no está llevando a cabo este proceso se está quedando en desventaja, porque la leche materna es una sustancia viva que contiene varios componentes, microorganismos, células madre y diferentes tipos de sustancias que son anticuerpos y que van a acabar de formar y fortalecer el sistema inmunológico.

“Un bebé que recibe leche artificial, se está quedando en desventaja, son bebés que van a tener la probabilidad de padecer muchas enfermedades a corto, mediano y largo plazo”, explicó Teresa Ortega.

El bebé que no es amamantado también carece de la conexión con su madre, al nacer sensoriales, se pierden del olor de la madre y de toda la información que llega alrededor de sus sentidos.

“La leche materna es la única de todos los mamíferos que contiene sustancias que ayudan al desarrollo óptimo de un cerebro, un bebé que no es alimentado tiene IQ más bajo”, dijo la Líder de la Liga de la Leche.

Por último, Teresa Ortega mencionó que aún se sigue luchando para que las mujeres desde su área laboral puedan tener las condiciones óptimas para llevar a cabo las tareas de lactancia.

