Mayolo López Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-En el Senado no transitará una ley para elevar los castigos por «injurias» al Presidente de la República, advirtió esta mañana el jefe de la bancada de Morena, Ricardo Monreal.

La víspera, en la Cámara de Diputados, la mayoría de Morena revivió una ley promovida en 1917 que castigaba las «injurias» al Mandatario, a Secretarios de Estado, Ministros, Gobernadores, legisladores y el Fiscal General.

«Me parece que es un momento inoportuno. Aprobarla es un error estratégico y político. Es un exceso», sentenció Monreal en entrevista.

El senador aseguró que varios de sus compañeros de bancada no estaban de acuerdo con la ley aprobada en comisiones en San Lázaro.

«No están de acuerdo con que esto transite en el Senado, aunque hay libertad, pero creo que no conviene: es una mala señal en una época donde la apertura democrática y el cambio de régimen deben apuntar al respeto y no a la represión, ni jurídica ni política. Acá no va a pasar en el Senado».

Monreal explicó que, aunque ha tenido vínculos políticos con la diputada promovente, su paisana de Zacatecas, Benelli Jocaneth Hernández Ruedas, no tuvo nada qué ver con la iniciativa resucitada.