Martín Aquino Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.-Las ideas que fomenta el Presidente Andrés Manuel López Obrador estarían erosionando y extinguiendo la democracia en el País, expusieron expertos durante el foro «Instrucciones para desarmar una democracia: el cambio de régimen en el México postransición», realizado en el marco de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara.

«Colocar a López Obrador en un pedestal significa que hoy ya muchos no pueden distinguir entre datos, y otros datos; entre verdad y sentimiento, entre verdad y esperanza, entre verdad y fe; significa la abdicación de la razón ante la creencia», dijo la politóloga Denise Dresser.

«¿Cómo se llamó la obra? La transformación como seducción y erosión democrática; a mí sí me parece que ya estamos frente a la posibilidad de un nuevo régimen, y es menos democrático», agregó.

De acuerdo con lo expuesto en el evento de la FIL se está viendo la división de México en bandos puros e impuros, donde se alteran las reglas de la democracia para nunca perder el poder.

«Ahora, a cuatro años de distancia, qué sorprende ver cómo muchos facilitadores, seguidores, promotores, fueron seducidos por una promesa de cambio que se distancia día con día de las aspiraciones democráticas», apuntó Dresser.

«El lopezobradorismo fomenta una plétora de ideas, francamente xenofóbicas, visiblemente patrioteras, alarmantemente militaristas y abiertamente autoritarias», acotó.

Blanca Heredia, ex profesora investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), advirtió que se han ido erosionando tres condiciones de los regímenes democráticos: elecciones libres, Poder Judicial autónomo, y prensa libre, aunque los dos últimos han tenido mayor resistencia.

«La exclusión de las mayorías y del principio democrático de la toma de decisiones en relación a la vida de los muchos, terminó socavando la credibilidad y la legitimidad de la democracia liberal; si no nos hacemos cargo de eso, es difícil imaginar cómo repararla», refirió Heredia.