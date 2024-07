Alrededor de 50 mil ex trabajadores del gobierno desconocen su derecho a reclamar la Cuenta de Ahorro Individual para el Retiro, implementada en 2001, informó Mario Álvarez Michaus, director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado (ISSSSPEA).

Explicó que este fondo, compuesto por el 2% del sueldo base aportado por las entidades, puede ser retirado al pensionarse, al cumplir 65 años de edad o en caso de fallecimiento, beneficiando así a los herederos.

A pesar de los esfuerzos del ISSSSPEA por informar a los trabajadores sobre el derecho a la CAIR a través de redes sociales y comunicación directa, muchos desconocen que tienen un monto ahorrado que ha generado rendimientos y que pueden reclamar al cumplir los requisitos.

Actualmente, el fondo de la CAIR representa un recurso significativo para miles de ex trabajadores gubernamentales. El monto que cada trabajador puede retirar varía según los años trabajados y el sueldo base de cotización, siendo un alivio financiero importante para quienes lo reclaman.

El ISSSSPEA ha simplificado el proceso para retirar los fondos de la CAIR, asegurando que los trámites sean rápidos y accesibles. Esta medida busca facilitar a los trabajadores el acceso a estos recursos, especialmente en momentos donde puedan necesitar ingresos adicionales.

Los interesados en retirar sus fondos pueden acudir al ISSSSPEA, donde serán atendidos y guiados en el proceso de reclamación.

Aunque no especificó el monto exacto acumulado en la Cuenta de Ahorro Individual para el Retiro (CAIR), Mario Álvarez subrayó que los fondos acumulados han generado rendimientos significativos a lo largo de los años y representan un recurso valioso para los ex trabajadores del gobierno y municipios que cumplen con los requisitos para retirarlos.