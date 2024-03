Ayer, 8 de marzo, se conmemoró el Día de la Mujer, y para contribuir a su conmemoración desde mi condición de varón, opté por dedicar este espacio a hablar de alguna ‘role models’ una mujer que es un ejemplo a seguir, una modelo que pueda inspirar a generaciones más jóvenes a seguir sus pasos e incluso superarlos. Por ello, tomé un libro que tiene mi hija de nueve años, Julieta, llamado “Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes” y les traeré una historia verdadera:

Había una vez una joven que no podía seguir estudiando cuando oscurecía porque en su casa no había electricidad. Un día, llegó su amiga, Ann, y vio la dificultad que tenía dicha familia y en particular su amiga para sacar buenas notas en la escuela, por lo que juntas hablaron de ese problema.

Ann era muy buena para construir cosas, y en especial le apasionaban los transistores, esos pequeños mecanismos que regulan la electricidad. “¿Y si invento una linterna que se cargue con el calor del cuerpo?” preguntó Ann a su amiga que no tenía luz en su casa, “pues nuestros cuerpos producen mucha energía en forma de calor”.

¡Ambas se emocionaron! ¡Imagina cuánta gente podría tener electricidad si esto funciona! Ann tenía alrededor de quince años de edad, pero tenía mucha experiencia desarmado y rearmado cosas, pues desde niña con algunos aparatos de sus padres o que encontraba tirados, los probaba, cambiaba, modificaba, etcétera en concreto experimentaba empíricamente.

Así que se puso manos a la obra para crear esa nueva linterna misteriosa que pudiera ayudar a su amiga. Después de varios intentos y pruebas lo logró, y la llamó Linterna Hueca porque la construyó con un tubo de aluminio hueco.

Cuando la presentó en la Feria de las Ciencias de Google, ¡ganó el primer lugar! Es la primera lámpara que no requiere baterías, viento o sol, solo calor corporal. En la actualidad, Ann es considerada una de las inventoras más prometedoras de nuestros tiempos. Su sueño es que las linternas huecas lleguen sin costo alguno a las manos de todas las personas que no puedan pagar electricidad. “Me agrada la idea de usar la tecnología para hacer del mundo un lugar mejor y ayudar al medio ambiente. Basta con estar vivo para producir luz”, suele decir Ann Makosinski, científica canadiense.

Esta historia nos deja distintas reflexiones, por ejemplo, que el ayudar al otro puede detonar nuestra creatividad y curiosidad por inventar; pues la ciencia tiene que retomar su esencia de retribuir socialmente, ayudar a solucionar problemas principalmente para mejorar las condiciones de vida de los otros y los no tan privilegiados, no solo entrar en la vorágine de la innovación y creación para el consumo, para producción o el enajenamiento; otra reflexión es la importancia de que las niñas y jóvenes se les despierte el interés por las ciencias, la innovación, la investigación.

Una última es que una gran manera de conmemorar a las mujeres es que leas a tu hija más cuentos de mujeres rebeldes como Ann Makosinski y menos cuentos de hadas o princesas. Para con ello siembras en tu hija la curiosidad intelectual y científica y sepa que ella puede ser lo que quiera ser.