Alejandro León y Viridiana Martínez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Sergio «N», detenido por arrojar a un perro a un cazo con aceite hirviendo en Tecámac, Estado de México, era policía en activo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) al momento de los hechos.

Ayer, en un comunicado, la corporación indicó que el hombre fue dado de baja el martes luego de que fue identificado y de que se giró la orden de aprehensión en su contra por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

«La SSC colaboró con información que pudiera dar con su paradero, así como con las investigaciones de gabinete y campo», señaló la dependencia en un comunicado.

Sergio «N» fue detenido en la Alcaldía Coyoacán, horas después de que fue identificado.

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal (SSPC) cumplimentaron la orden de aprehensión.

Personal de la SSC fue desplegado también durante el operativo.

El hombre fue vinculado ayer a proceso por el delito de maltrato animal durante una audiencia realizada en los juzgados del Reclusorio de Chiconautla, en Ecatepec.

El domingo, Sergio «N» acudió a la carnicería ubicada en la Colonia San Pablo Tecalco, donde amenazó de muerte a un trabajador del negocio y lo amagó, primero con un cuchillo y luego con un arma de fuego que portaba.

Al salir del lugar, fue cuando arrojó a «Scooby» al cazo.

Cuestionan gravedad de agresión a perro

Selene Velasco Agencia Reforma

La existencia de policías en activo como Sergio «N», quien lanzó a un cazo con aceite hirviendo a un perro es un riesgo para la ciudadanía, señaló Jorge Lara, especialista de la Facultad de Derecho de la UNAM.

«Hay riesgo de violencia familiar o hasta de captura por parte de grupos policiales; un policía que no está bien en su responsabilidad, sin todos estos mecanismos de control, corre el riesgo de que sea un policía que se vaya del lado de la delincuencia», apuntó.

La confirmación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acerca de que Sergio era elemento activo al momento de haber amenazado a un hombre y asesinado al can alarmó a grupos defensores de animales, así como a organizaciones civiles y ciudadanos.

Lara consideró que la preocupación está justificada, pues no debería haber personas con esos rasgos trabajando precisamente en áreas que están encargadas de garantizar la seguridad y protección, según la ley.

Agregó que la SSC, así como cualquier otra dependencia de Gobierno, están obligadas a realizar exámenes integrales, con exámenes de confianza, además de pruebas como las psicológicas y hasta socioeconómicas, para identificar riesgos de ese tipo de conductas y evitarlas.

Con ellas, explicó el también ex procurador jurídico y de asuntos internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), se miden riesgos de violencia, de corrupción, conductas antisociales o sintomatología que requiera atención.

Si las personas no pasan esas pruebas, según la ley, no deberían ser contratadas y, una vez que ya son aceptadas, deberán ser evaluadas de manera subsecuente.

«¿Esto qué implica? Que hay un estándar de altas credenciales tanto profesionales, como éticas, como de confiabilidad, que se deben atribuir a quien está cuidando a la ciudadanía», subrayó.

La labor policiaca, destacó, debe tener mayores estándares.