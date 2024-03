Fernanda Torres Agencia Reforma

CDMX. -Eugenio Derbez confesó que fue hasta su arribo a la Ciudad de México, el lunes, cuando se enteró del fallecimiento de Juan Verduzco, actor reconocido por interpretar al magnate Don Camerino en la serie La Familia P. Luche, creada y producida por él.

El actor, de 62 años, dijo que se siente muy triste por la partida del intérprete, con quien compartió pantalla durante las tres temporadas de la serie.

Explicó que su relación con Verduzco fuera de la televisión fue muy larga, pues lo conoció desde que era un niño y trabajaba en diferentes obras de teatro con su mamá, la actriz Silvia Derbez.

«He hablado con algunos de mis compañeros. Me enteré ayer bajando del avión, porque vengo de Los Ángeles. Me da mucha tristeza, porque no sólo era un compañero en La Familia P. Luche, lo conocí desde que yo era un niño y él trabajaba con mi mamá, hacían muchas horas de teatro juntos, entonces lo conozco desde que tenía como 12 años.

«Me da mucha tristeza porque era un gran amigo y un gran ser humano», recordó Derbez, quien vino a la CDMX a promocionar la nueva temporada de LOL: Last One Laughing.