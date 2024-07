Elthon García Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El día que una víctima de tortura y abuso policial conoció a Milton Morales Figueroa, no imaginó que fuera un alto mando de Seguridad Pública en la Ciudad de México.

Recuerda que su aspecto contrastaba con el estereotipo de un funcionario policiaco.

El traje que vestía y su pulcritud lo perfilaban más como el titular de un despacho prestigiado que como el coordinador de la Unidad de Estrategia, Táctica y Operaciones Especiales de la Policía capitalina.

También llamó su atención la amabilidad, el vocabulario y la calidez que empleaba al dialogar.

Esa primera charla ocurrió en 2023 en un reclusorio de la Ciudad, donde la víctima se hallaba por un homicidio que no cometió y tras ser acusado injustamente por elementos de la misma corporación que encabezaba su interlocutor.

Morales acudió al centro penitenciario, lo entrevistó para conocer los detalles del caso y le ofreció ayuda.

Aunque el trato más reciente que había tenido con policías estuvo plagado de violencia, amenazas y terror sicológico, el detenido confío en él.

Afuera, sus familiares dudaron de las palabras del Comisario, pues los registros que hallaron sobre él fueron escasos.

Días más tarde también lo conocieron en un lugar público, adonde acudió desarmado y con una escolta discreta.

«Desde el primer momento nos dimos cuenta que no era un policía cualquiera. Nunca nos criminalizó ni dudó de nosotros, siempre estuvo al pendiente y nos decía que su trabajo era ayudar», apuntó uno de ellos.

Casi un mes después, los familiares y abogados del acusado comprobaron ante las autoridades que era inocente y fue liberado.

Las indagatorias que encabezó Morales también agilizaron el proceso, pero, sobre todo, permitieron encarcelar a los agentes involucrados, pues confirmaron que hicieron una detención arbitraria, fabricaron pruebas y violaron derechos humanos.

La gravedad del asunto escaló hasta el despacho del entonces Jefe de la Policía, Omar García Harfuch, quien se reunió en privado con la víctima y su familia para disculparse.

El domingo veían televisión en su casa, cuando supieron que al Comisario lo habían asesinado en Coacalco, Estado de México.

La noticia los sacudió emocionalmente, pues reconocen que sin su intervención tal vez uno de ellos seguiría en prisión.

«Sí nos dolió bastante porque fue alguien que nos ayudó a que se hiciera justicia», lamentó un integrante de la familia.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, informó que se está investigando la falta de protección a Milton Morales, aunque declinó responder si se trataba de una posible negligencia, argumentando que todos los detalles son parte de la indagatoria.

Confirmó que la Fiscalía del Estado de México encabeza la investigación en colaboración con la Fiscalía y la Policía de la CDMX, la Secretaría de Seguridad del Edomex, la Secretaría de Seguridad Federal y el Centro Nacional de Inteligencia.