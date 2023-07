Manuel Alejandro Alvarez Torres Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO 02-Jul-2023 .-Con una arenga contra la Oposición, el Presidente Andrés Manuel López Obrador cerró ayer su mitin de aniversario del triunfo electoral de Morena en 2018.

AMLO dedicó el final de su mensaje a tundir a la Oposición, a la que calificó de racista, clasista, corrupta, oligarca, descarada y hasta ridícula, y personalizó su crítica en Claudio X. González.

«Se han constituido en una especie de supremo poder conservador. El gerente de ese grupo peculiar es Claudio X. González hijo. A él lo apoyan los traficantes de influencia y políticos corruptos del más alto nivel del antiguo régimen, y a él le obedecen los encargados de los partidos, muchos abogados marrulleros del Poder Judicial, intelectuales acomodaticios y periodistas alquilados o vendidos», dijo.

Ante un Zócalo lleno -aunque una parte de los asistentes se retiró cuando el Presidente aún daba su discurso-, advirtió a partidos políticos y sociedad civil que, si no cambian su manera de pensar, no llegarán lejos. Dijo que las élites que encabeza Claudio X. González no apoyarán «al pueblo».

La presencia de contingentes de gremios sindicales y de comerciantes se hizo notar en la plancha del Zócalo con grupos de personas movilizadas en centenas de autobuses.

El Jefe de Gobierno interino, Martí Batres, calculó la asistencia en 250 mil personas.

«No es sentencia, ni siquiera advertencia, ni mucho menos amenaza, pero les digo desde el Zócalo, la principal plaza pública de México: poco lograrán si no abandonan su egoísmo y aprenden a respetar y amar a sus semejantes.

«No llegarán lejos si no comprenden e internalizan que el dinero y lo material es efímero, que la felicidad verdadera está asociada a la bondad y a la fraternidad. Mientras ellos no acepten y practiquen estos preceptos y nosotros los mantengamos y los reafirmemos, nada ni nadie podrá vencernos», aseveró.

En un discurso de más de una hora, aconsejó a sus opositores pedir disculpas por los delitos que cometieron en el pasado, cuando ostentaron el poder.

«En vez de entender esta nueva realidad, en vez de aceptar que el pueblo de México se ha empoderado y no quiere seguir siendo vasallo de nadie, los reaccionarios de nuestro tiempo cada vez enseñan más el cobre», señaló.

«Ofenden la inteligencia de la gente, insultan, actúan con prepotencia y creen que con campañas de mentiras y calumnias van a reconquistar el Gobierno. Tan sencillo que sería el que ofrecieran disculpas por todas sus fechorías y sinceramente se comprometieran a cambiar, a no discriminar a nadie, a no humillar, a no engañar ni a robar a los demás».