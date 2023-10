Charlene Domínguez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Los costos potenciales del huracán «Otis» en Acapulco podrían ser similares a los que provocó «Wilma» en 2005, que dejó pérdidas aseguradas por 2 mil 700 millones de dólares en Quintana Roo, equiparó Moody’s Investors.

Dicho monto convirtió a «Wilma» en el huracán más costoso de la historia de México, dimensionó la calificadora en un reporte sobre el impacto de «Otis» en Acapulco.

La calificadora advirtió que las aseguradoras mexicanas asumirán el mayor impacto en la recuperación en este destino turístico, esto pese al bajo nivel de cobertura.

«El alcance total de los daños aún no se ha determinado, pero esperamos que las aseguradoras mexicanas de propiedad y accidentes enfocadas en el área incurran en pérdidas y reporten resultados negativos en 2023, lo que podría afectar sus indicadores de solvencia», se lee en el reporte.

En tanto, estimó que para bancos, empresas de telecomunicaciones y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) las pérdidas sean limitadas, por lo que esperó que sus efectos crediticios sean solo «marginalmente negativos».

Hasta ahora, los daños a la infraestructura de telecomunicaciones inalámbricas y alámbricas se han restablecido parcialmente, pero la recuperación total depende de la reintegración del suministro eléctrico.

En su reporte, Moody’s estimó que las pérdidas para las aseguradoras surgirán de sectores liderados por el turismo en Acapulco, al ser uno de los principales destinos turísticos del País.

Guerrero es uno de los 17 estados costeros donde casi el 50 por ciento de los siniestros están asociados a riesgos hidrometeorológicos.

No obstante, la cobertura de seguros en México es baja, en torno al 2 por ciento del PIB, y es todavía más baja en Guerrero, pues sólo aporta el uno por ciento de las primas totales del País.

«Por ello, es probable que las pérdidas económicas del huracán ‘Otis’ afecten desproporcionadamente a las empresas y poblaciones de menores ingresos que por lo general no están aseguradas», resaltó.

No obstante, detalló que el sector asegurador tiene una reserva para catástrofes por 3 mil millones de dólares con el que podrían hacer frente a este desastre natural de «alta gravedad».

Según datos de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), hasta el primer trimestre del año, en Guerrero sólo se tenían registradas 7 mil 128 pólizas de seguro ante «fenómenos hidrometeorológicos», mientras que en el País se contaba con 842 mil 310 asegurados ante este tipo de problemas.