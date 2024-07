Daniel Reyes y Daniel Santiago Agencia Reforma

MONTERREY, NL.- Para el Gobernador Samuel García, el sistema educativo de Nuevo León está «al tú por tú» con el de Finlandia, que es uno de los de mayor reconocimiento a nivel mundial.

Previo a su participación en el panel «Inversión en el Futuro, Alimentación en la Educación» del Foro de la Agenda 2030 de la ONU, en Nueva York, el emecista compartió ayer un video en el que presumió el programa Escuelas de Tiempo Completo.

«Ya estamos compitiendo en las grandes ligas», afirmó García en redes sociales, declaración que después difundió Comunicación del estado.

«En el panel está el Gobierno de Finlandia», añadió. «Ahí nos vamos a dar al tú por tú con Nuevo León».

La única explicación que dio García del «tú por tú» con Finlandia es que Nuevo León tiene el sistema de escuelas de tiempo completo.

«Nosotros implementamos las escuelas de tiempo completo y, en lugar de cuatro horas, (los alumnos) van ocho», agregó. «Entonces, van a ser el doble de inteligentes y el doble de productivos la generación neolonesa que viene».

Sin embargo, de acuerdo con datos oficiales, el programa hasta ahora sólo se ha implementado en mil seis de los 6 mil 710 planteles públicos de nivel básico en el estado y alcanza a apenas 98 mil estudiantes del más de un millón que acuden a esas escuelas.

«La anterior Administración (del ex Gobernador Jaime Rodríguez) dejó un sistema muy conformista, mediocre, con clases de cuatro horas, ¿qué puede aprender un niño en cuatro horas?», cuestionó García en su video.

El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que inició en diciembre de 2018, canceló las escuelas de tiempo completo a nivel nacional.

Pero la Administración de García, con Sofialeticia Morales al frente de la Secretaría de Educación estatal desde el inicio del sexenio en octubre de 2021, le ha dado un impulso a este tipo de planteles para enfrentar el rezago educativo.

En estas escuelas de preescolar, primaria y secundaria se estudia más de las cuatro horas oficiales y los alumnos reciben alimentos. Pero aún falta mucho para que el programa abarque a todo el Estado.

Una diferencia de Nuevo León, que el Gobernador no mencionó, es que contrario a la tendencia federal, Morales ha promovido las evaluaciones para conocer y remediar el rezago educativo.

No obstante, estas pruebas muestran que el nivel académico de NL es diferente a lo planteado por el Gobernador y aún está por debajo de un nivel óptimo.

Finlandia ocupa regularmente los primeros lugares en la prueba de evaluación PISA, aplicada en 65 países.