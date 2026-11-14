Jacobo S. Lucio Agencia Reforma

MONTERREY, NL.- Con una mezcla de nostalgia, romanticismo y ritmos latinos, Siddhartha conquistó al público de Monterrey durante su presentación del jueves en el Auditorio Banamex, como parte de su gira Tú y Yo y Tour.

El cantante jalisciense abrió el concierto con “Paraíso Lunar”, seguido de “Tú y Yo y Tú” y “Escápate Conmigo”, temas que despertaron el entusiasmo de los asistentes.

Durante la velada, Jorge Siddhartha González Ibarra recordó sus primeras visitas a Monterrey y agradeció el crecimiento de su comunidad de seguidores.

El repertorio incluyó éxitos como “Si Te Vas”, “Extraños”, “Náufrago” y “Las Notas Fantasma”. Uno de los momentos más emotivos llegó con “A la Distancia”, acompañada por el pianista Erick Rangel.

La música tradicional también tuvo presencia con son jarocho y mariachis, quienes participaron en distintas interpretaciones.

Tras interpretar “00:00”, Siddhartha cerró la noche con “Brújula”, arrodillándose para agradecer el cariño de sus seguidores regiomontanos.