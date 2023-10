Una camioneta pickup quedó envuelta en llamas mientras circulaba por la carretera federal No. 71 La Providencia-Luis Moya, Zacatecas, a la altura del poblado de Las Ánimas, en el municipio de Pabellón de Arteaga.

Afortunadamente el conductor logró ponerse a salvo y dijo desconocer las causas que provocaron el incendio.

Los hechos se registraron ayer por la mañana cuando en el número de emergencias 911 se recibió un reporte donde se informaba que sobre la carretera federal No. 71 norte, a la altura del municipio de Pabellón de Arteaga, se encontraba incendiando una camioneta.

Hasta el lugar de los hechos acudieron policías preventivos, Bomberos Municipales y personal de Protección Civil Municipal de Pabellón de Arteaga. Fue a la altura del poblado de Las Ánimas donde localizaron una camioneta Dodge Ram 700 pickup, modelo 2023, con placas de circulación AA-4138-C del estado de Aguascalientes, la cual estaba completamente envuelta en llamas.

Luego de varios minutos de intensos trabajos se logró sofocar el fuego, aunque no se pudo evitar que la unidad automotriz quedara completamente destrozada.

De acuerdo a la versión del conductor de nombre Abraham, de 29 años y con domicilio en el poblado de San Antonio, Tepezalá, momentos antes salió de un establecimiento comercial ubicado por la carretera federal No. 71 y apenas había circulado algunos metros sobre una terracería, cuando repentinamente la camioneta comenzó a incendiarse sin motivo aparente, por lo que detuvo la marcha y se puso a salvo.