Entró sin permiso y salió en patrulla

Una joven de 21 años fue detenida por policías estatales luego de ser localizada dentro de un domicilio del fraccionamiento Real del Sol, al que presuntamente ingresó sin autorización del propietario.

Los hechos ocurrieron sobre Circuito Galaxia Carafe, donde elementos de la Policía Estatal realizaban labores de vigilancia cuando un hombre les salió al paso y denunció que una mujer se había introducido a su vivienda sin su consentimiento.

Con autorización del propietario, los uniformados ingresaron al inmueble y personal femenino de la corporación localizó en el interior a quien se identificó como Joselyn “N”, de 21 años.

De acuerdo con la información proporcionada por la autoridad, la joven no pudo justificar ante los oficiales el motivo por el que se encontraba dentro de la vivienda, por lo que fue asegurada.

La detenida fue trasladada a la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes y quedó a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común.

En su contra fue iniciada una carpeta de investigación por su probable responsabilidad en el delito de allanamiento de morada. Será la autoridad ministerial la encargada de determinar su situación jurídica.