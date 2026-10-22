Entró por una cámara y salió con la Policía

Un hombre terminó detenido luego de que presuntamente ingresó sin autorización a un rancho de la comunidad de Cañada Honda, donde arrancó una cámara de videovigilancia con la intención de llevársela.

El sospechoso fue identificado como Abel “N”, de 30 años de edad, quien fue entregado a elementos de la Policía Municipal de Aguascalientes por el vigilante del inmueble.

Los hechos ocurrieron en un rancho ubicado sobre la avenida México, hasta donde se trasladaron los uniformados tras recibir un reporte por frecuencia de radio sobre la presencia de un intruso.

Al llegar, los policías se entrevistaron con Alan, de 31 años, quien dijo ser el encargado de vigilar la propiedad y señaló directamente a Abel como la persona que había arrancado una cámara de seguridad y pretendía sustraerla.

Ante la acusación, los oficiales procedieron a detener al individuo por su probable participación en el delito de robo calificado.

Finalmente, Abel fue trasladado ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, donde quedó a disposición de las autoridades para determinar su situación jurídica.