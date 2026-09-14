Entró por el botín y terminó echándose una siesta

Un hombre de 43 años fue detenido luego de que presuntamente ingresara a un automóvil para apoderarse de varios objetos y terminara dormido dentro de la propia unidad, en el fraccionamiento Residencial del Valle I.

El incidente ocurrió sobre la calle Nápoles, cuando una mujer salió de su domicilio acompañada de su esposo, Gerardo, y ambos se dirigieron a su Toyota Corolla blanco, modelo 2010. Al acercarse descubrieron que un desconocido se encontraba dormido en el interior.

Tras revisar el vehículo, detectaron la falta de tres pares de lentes, una cartera, una memoria USB y un bote de vidrio con monedas, por lo que solicitaron la intervención de los cuerpos de emergencia.

Policías municipales acudieron al sitio y localizaron al señalado. Durante una revisión preventiva, los uniformados encontraron los objetos que habían sido reportados como sustraídos y que posteriormente fueron reconocidos por la víctima como de su propiedad.

El detenido fue identificado como José “N”, de 43 años, quien quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado, instancia encargada de determinar su situación jurídica.