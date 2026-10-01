Christian “N” fue vinculado a proceso por su probable participación en el delito de Robo Calificado, luego de que presuntamente ingresó a una clínica de la colonia Morelos y sustrajo una cartera de los vestidores del personal.

Los hechos ocurrieron el 4 de marzo de 2023. De acuerdo con los datos integrados en la investigación, el señalado entró a la clínica y permaneció inicialmente en la sala de espera, para después dirigirse al área de vestidores.

En ese sitio presuntamente tomó una cartera propiedad de la víctima, la cual contenía dinero en efectivo, una cédula profesional y tres tarjetas bancarias. Tras apoderarse de los objetos, habría salido de los vestidores y abandonado el inmueble.

La denuncia de la afectada dio paso a las investigaciones del Ministerio Público, que posteriormente solicitó una orden de aprehensión contra Christian “N”. El mandamiento judicial fue cumplimentado por elementos de la Agencia Estatal de Investigación Criminal.

Durante la audiencia inicial, una Juez de Control resolvió vincularlo a proceso. El imputado deberá presentarse periódicamente ante la autoridad y tendrá restricciones para acudir a determinados lugares, así como para acercarse o comunicarse con determinadas personas, entre ellas víctimas, ofendidos o testigos.

El plazo para el cierre de la investigación complementaria fue fijado en dos meses.