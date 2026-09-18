Julia “N” fue vinculada a proceso por su probable participación en el robo de un carrito eléctrico para niño, sustraído de una vivienda de la colonia INFONAVIT Las Viñas, en la ciudad de Aguascalientes.

Los hechos ocurrieron el 26 de diciembre de 2025. De acuerdo con los datos integrados en la carpeta de investigación, la mujer presuntamente llegó al domicilio acompañada de otro sujeto y ambos ingresaron sin autorización.

La Fiscalía señala que los involucrados entraron a la cochera y se apoderaron de un carrito eléctrico infantil, valuado en 6 mil 999 pesos, para después retirarse del lugar con el objeto.

Luego de la denuncia, el Ministerio Público abrió una investigación y reunió datos de prueba que presuntamente relacionan a Julia “N” con el robo calificado en su modalidad de domiciliario.

El caso llegó ante una Juez de Control, quien durante la audiencia inicial determinó que existían elementos suficientes para vincular a proceso a la imputada.

Además, le fue impuesta la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, por lo que permanecerá privada de la libertad mientras continúa el procedimiento penal.

La autoridad judicial fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.