Una camioneta atropelló a dos personas cuando el conductor no tomó las debidas medidas de precaución al momento de ingresar al Centro Comercial Agropecuario.

El accidente se registró el martes a las 09:20 de la mañana, en el interior del Centro Comercial Agropecuario, sobre la calle Comercio y casi esquina con la avenida Independencia.

Los lesionados fueron un joven identificado como Rafael, de 21 años, quien fue trasladado a recibir atención médica a la Clínica “La Salud” y el señor Conrado, de 55 años, quien fue canalizado al HGZ No. 2 del IMSS.

Al lugar del accidente acudieron policías viales de Aguascalientes, quienes procedieron a detener al presunto responsable del atropello de los dos peatones, siendo identificado como Félix, de 74 años, quien al momento de los hechos conducía una camioneta Ford Windstar, modelo 2004, color oro y placas de circulación del estado de California, Estados Unidos.

Un reporte al número de emergencias, indicaba que en uno de los accesos al Centro Comercial Agropecuario se había registrado el atropello de dos personas, las cuales habían resultado lesionadas.

Debido a ello, arribaron ambulancias del ISSEA y de la Coordinación Municipal de Protección Civil, a bordo de la cual los peatones fueron trasladados a recibir atención médica.

Se estableció que el accidente se originó cuando el señor Félix, circulaba en su camioneta Ford Windstar por la avenida Independencia en sentido de sur a norte y al llegar a la calle Comercio, decidió ingresar al Centro Comercial Agropecuario.

Sin embargo, al circular de poniente a oriente, no detuvo la marcha y derribó la “pluma” de acceso, lo que provocó que al seguirse de frente atropellara a Jorge Rafael y al señor Conrado que caminaban por la misma calle Comercio.