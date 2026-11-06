Diego Martínez Agencia Reforma

CDMX.- Los Pacers ya botaron el balón en la capital y están listos para el juego de mañana ante los Nuggets.

La altitud de la Ciudad de México, afirman, no les hará nada, y coincidieron en que les ha impresionado el tamaño de la metrópoli tricolor.

«Es una ciudad grande, me ha impresionado. Con gente muy amable y la arena es de primer nivel», apuntó el coach Rick Carlisle.

En tanto, hay jugadores que ya conocían México y otros para quienes es su primera vez, aunque algunos ya habían vacacionado en las playas.

«Es mi primera vez acá, ya había estado en Tulum, pero en la Ciudad de México nunca había estado», apuntó Obi Toppin.

Igualmente, la estrella Pascal Siakam señaló que aprovecha esta visita para conocer la cultura mexicana.

«Siempre es una gran experiencia (viajar) porque los fans son súper apasionados y están emocionados por todo.

«Obviamente disfruto la ciudad, aprendo de la cultura, pero sabemos que tenemos un trabajo importante mañana», dijo Siakam, quien ya había estado en el país, pero no en la capital.

En tanto, Ivica Zubac comentó que aprovechará la tarde para conocer un poco de la capital.

«Es mi primera vez y me ha gustado mucho. Vamos a aprovechar el tiempo libre para salir con alguien del staff y conocer algo de la ciudad», añadió el europeo.

Los Pacers hicieron trabajo táctico por espacio de hora y media antes de atender a los medios.

Más tarde tocará el turno de los Nuggets de Denver.