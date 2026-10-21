Entregó su vehículo por 108 mil pesos que nunca llegaron

Una supuesta transferencia bancaria de 108 mil pesos terminó en un fraude que dejó a una persona sin automóvil y sin dinero. Por estos hechos, Bryan “N”, quien ya se encontraba recluido en un centro penitenciario por otro asunto, fue vinculado a proceso en Aguascalientes.

El caso comenzó el 30 de septiembre de 2026, cuando la víctima anunció en redes sociales la venta de un Volkswagen Ibiza, modelo 2010, por 108 mil pesos.

Un supuesto comprador se comunicó con el propietario y acordó enviar a un familiar para revisar la unidad. Al día siguiente, un hombre acudió al domicilio del vendedor, inspeccionó el automóvil y verificó su documentación.

Durante la negociación, el presunto comprador mantuvo comunicación telefónica y envió una captura de pantalla con la que aparentaba haber realizado la transferencia bancaria.

Convencida de que el dinero estaba en camino, la víctima entregó las llaves, el vehículo y los documentos originales. Sin embargo, al revisar su cuenta descubrió que los 108 mil pesos nunca habían sido depositados.

Cuando intentó reclamar el pago, el supuesto comprador comenzó a evadir las llamadas y a dar excusas, por lo que el afectado presentó una denuncia.

Las investigaciones de la Fiscalía de Control Regional y la Agencia Estatal de Investigación Criminal permitieron obtener una orden de aprehensión contra Bryan “N”, la cual fue ejecutada dentro del penal donde permanece recluido por una causa distinta.

Un juez de Control determinó vincularlo a proceso por fraude y concedió seis meses para concluir la investigación complementaria.

Como medida cautelar, el imputado permanecerá bajo supervisión y vigilancia del centro penitenciario.