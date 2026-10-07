Una camioneta Dodge Caravan fue entregada a un supuesto comprador a cambio de un depósito bancario que nunca se reflejó en la cuenta del vendedor. Por este caso, Rubén “N” fue vinculado a proceso por su probable participación en el delito de fraude, ocurrido en Aguascalientes.

Los hechos se remontan a mayo de 2025, cuando la víctima anunció en Facebook la venta de una camioneta de procedencia estadounidense, con placas de Texas, por 69 mil pesos.

Un sujeto que se identificó como Juan contactó al vendedor por WhatsApp y aseguró vivir en Monterrey. Le explicó que quería comprar la unidad para su esposa, pero que enviaría a su hermano para revisarla.

Fue así como Rubén “N” apareció en el fraccionamiento Mujeres Ilustres, donde se reunió con la víctima utilizando presuntamente una identidad falsa. Tras revisar y conducir la camioneta, se comunicó con el supuesto comprador para confirmar que estaba en buenas condiciones.

Durante la negociación solicitaron los datos bancarios del vendedor y posteriormente Rubén le mostró imágenes de una aparente operación bancaria, así como un comprobante de depósito mediante tres cheques.

Convencido de que recibiría los 69 mil pesos, el afectado entregó la camioneta, mientras que los documentos quedaron pendientes para el día siguiente.

Sin embargo, el dinero nunca apareció en su cuenta. Al reclamar, Juan prometió enviar a Rubén con el efectivo, pero éste jamás acudió y ambos dejaron de responder.

Tras la denuncia, agentes investigadores cumplimentaron una orden de aprehensión contra Rubén “N”.

Un juez determinó vincularlo a proceso por fraude y ordenó como medida cautelar la vigilancia en el Centro Penitenciario Estatal, donde se encuentra interno. Además, fijó dos meses para el cierre de la investigación complementaria.