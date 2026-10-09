El Ayuntamiento de Aguascalientes reconoció a 17 exponentes de los deportes de contacto durante la quinta edición del Premio Municipal al Mérito Guerrero Azteca 2026, en una sesión extraordinaria de Cabildo encabezada por el alcalde Leo Montañez Castro, en el segundo patio de Palacio Municipal.

La distinción reconoce trayectorias, méritos deportivos y aportaciones al desarrollo de disciplinas como boxeo, lucha libre, sambo y kickboxing, así como el trabajo de entrenadores, promotores y oficiales que han contribuido a su fortalecimiento.

Durante la ceremonia, Montañez destacó que el reconocimiento busca visibilizar el esfuerzo que existe detrás de cada logro y el ejemplo que representan los galardonados para las nuevas generaciones. Señaló que la disciplina y la perseverancia permiten superar límites y aprender tanto de las victorias como de las derrotas.

Como parte de esta edición, el Ayuntamiento develó la escultura Guerrero Azteca, Piel de Bronce y Jade, realizada por el artista plástico Alfredo Santoyo e inspirada en la obra del escultor aguascalentense Jesús F. Contreras. La pieza incorpora el bronce como representación de la fuerza y la resistencia, mientras que el jade simboliza la vida, el valor y la identidad.

Entre los homenajeados figuran los boxeadores Ángel Daniel García Rodríguez, Mauricio García Rodríguez y Mauricio Eduardo Jiménez Gaspar; los luchadores Aliado de Dios, Dimo y Orkus, así como la peleadora María del Rosario Cerda Alvarado y representantes de otras disciplinas.

La síndica procuradora Yadhira Salas Aguilar destacó que el galardón adquiere una nueva identidad con la escultura, mientras que el regidor Juan Carlos Espinoza Esparza sostuvo que la pieza representa la capacidad de vencer los miedos y superar los propios límites.