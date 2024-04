Abel Barajas Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) logró la extradición por parte de autoridades de Canadá del General Brigadier Eduardo León Trauwitz, ex subdirector de Salvaguarda Estratégica de Pemex y quien es acusado de huachicoleo.

De acuerdo con el expediente de la FGR, entre enero de 2015 y agosto de 2016, el General permitió el robo de dos ductos por más de 2 mil 194 millones de litros de hidrocarburos, con valor superior a los 25 mil 197 millones de pesos.

El ex funcionario, acusado por delincuencia organizada y sustracción ilegal de hidrocarburos, fue jefe de escoltas de Enrique Peña Nieto durante su periodo como Gobernador del Estado de México y en 2012 asumió la subdirección de Salvaguarda Estratégica de Pemex.

Desde esta área, encargada de combatir el robo de combustible en Pemex, el General brindaba supuesta protección al huachicoleo, de acuerdo con las declaraciones que rindieron tres ex elementos de Seguridad Física de Pemex, quienes acusaron que durante la gestión de Trauwitz, agentes de inteligencia de la empresa ordenaban la perforación de ductos y la apertura de tomas clandestinas.

«Luego de las gestiones realizadas por la FGR, como representante del Estado mexicano, ante la Corte Suprema de la Provincia de Columbia Británica, en Vancouver, Canadá, se concedió al Gobierno de México la extradición de Eduardo ‘L’, requerido por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada en materia de hidrocarburos y sustracción ilícita de hidrocarburos», informó ayer la FGR.

«Tras ser detenido con fines de extradición, y de audiencias en las cuales las partes ofrecieron y desahogaron pruebas, la Jueza determinó procedente la extradición a México de Eduardo ‘L’, y señaló que el reclamado cuenta con 30 días para apelar dicha resolución».

León Trauwitz huyó del País desde 2019 y se estableció en Canadá, nación a la que México pidió su extradición el 12 de noviembre de ese año, la cual se formalizó hasta octubre de 2020.

Los canadienses no le dieron trámite al procedimiento inmediatamente, sino hasta un año después, cuando el 17 de diciembre de 2021 capturaron al General en Vancouver. Canadá es uno de los países más complicados para tramitar un juicio de extradición contra un presunto delincuente buscado por el gobierno de un país extranjero.

Las investigaciones contra León Trauwitz estuvieron «guardadas» casi dos años en la entonces Procuraduría General de la República, y fue hasta el presente sexenio cuando finalmente se procedió en su contra.

Desde el 27 de marzo de 2017 se presentó una denuncia contra el militar y una veintena de funcionarios a su cargo por abuso de autoridad, intimidación, amenazas, encubrimiento y discriminación.

Pero los denunciantes fueron llamados por la ahora FGR a rendir su declaración hasta el 16 de enero de 2019, y fue entonces cuando acusaron que habían sufrido amenazas y «levantones» por sus denuncias de actos de corrupción y huachicoleo.