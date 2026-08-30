Para aliviar la carga económica de los hogares locales y asegurar los insumos necesarios para el inicio del ciclo escolar, la gobernadora Tere Jiménez encabezó la distribución de útiles escolares y audífonos en los municipios de Cosío y Rincón de Romos, acción que beneficiará de manera directa a 4 mil 500 familias de ambas demarcaciones.

Durante los encuentros realizados en el Jardín Juárez de Cosío y en la Unidad Deportiva de Rincón de Romos, la titular del Ejecutivo estatal afirmó que la educación representa una de las principales herramientas para el desarrollo de la niñez de la entidad.

Asimismo, reafirmó el compromiso de su administración de continuar con la construcción de infraestructura educativa y mantener los esquemas de becas académicas y de transporte.

Durante la jornada, la mandataria invitó a los asistentes a incorporarse a programas estatales como el Seguro Popular Aguascalientes, los esquemas de vivienda social y los apoyos al sector productivo.

Por su parte, la titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado (Sedeso), Patricia Castillo Romero, señaló que las brigadas gubernamentales recorrerán todos los municipios para ampliar la cobertura del programa e invitó a la población a tramitar la Tarjeta Soluciones para acceder a programas sociales como la Tarjeta Rosa y a subsidios para calentadores solares y tinacos.

En representación de la comunidad beneficiada, habitantes de ambas localidades destacaron la utilidad de los insumos para el desempeño escolar de las y los estudiantes.

En los actos estuvieron presentes Luis Enrique Gutiérrez Reynoso, director del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA); el diputado local Amisadai Castorena Romo, así como directivos de la Sedeso, del IEA y del sistema Conalep en el estado.