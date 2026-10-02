Para reforzar las labores operativas e incrementar la capacidad de respuesta del Plan Estratégico de Seguridad y Justicia de Aguascalientes, la gobernadora Tere Jiménez entregó equipamiento, armamento y dos vehículos tácticos blindados a la Policía Estatal y a las 11 corporaciones municipales de la entidad.

El inventario asignado contempla dos unidades blindadas Ford F-250 Black Mamba 2026 para la Policía Estatal, además de 142 armas de fuego —cortas calibre 9 mm y largas calibre 7.62— y un lote de más de 927 mil municiones de calibres 9 mm, 5.56 y 7.62.

Durante el acto, la titular del Ejecutivo estatal afirmó que la preservación de la paz social constituye una prioridad permanente de la administración, por lo que se mantendrá la inversión en herramientas operativas para respaldar la labor policial.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, Antonio Martínez Romo, señaló que la incorporación del nuevo equipamiento responde a la aplicación de estrategias concretas de coordinación sectorial. Asimismo, refirió que la Policía Estatal cuenta actualmente con un nivel de confianza ciudadana del 73.7%, cifra que sitúa a la corporación por encima de la media nacional.

En representación de la fuerza operativa, Claudia Gabriela Díaz Herrera y Jesús Guadalupe Medina Gutiérrez, integrantes del Grupo de Operaciones Especiales, manifestaron que la asignación del equipo dota a los elementos de los insumos necesarios para el desempeño diario de sus funciones en las vialidades del Estado.

La distribución del equipamiento abarca a la corporación estatal y a las policías de los municipios de Aguascalientes, Asientos, Calvillo, Cosío, El Llano, Jesús María, Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos, San Francisco de los Romo, San José de Gracia y Tepezalá.