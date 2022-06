Natalia Vitela Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- A punto de entrar al segundo semestre del año, el Insabi apenas ha distribuido un 30 por ciento de medicamentos del primer semestre de 2022 a las entidades federativas, de acuerdo con el estatus general de abasto de esta institución.

Según el reporte del Insabi, de las 326 millones 915 mil 791 piezas de fármacos adquiridos, al 3 de junio de 2022, las entidades sólo han recibido 106 millones 884 mil 254 piezas.

Expertos de la industria de distribución de fármacos han advertido que desde el desmantelamiento del sistema anterior, los ahora llamados operadores logísticos se han enfrentado a múltiples retos.

Carlos Ramos, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Distribuidores de Insumos de la Salud, aseguró que los requisitos que solicita cada dependencia son distintos y, por tanto, la documentación que requiere.

«Los volúmenes (de medicamentos) que estábamos recibiendo no eran lo de los consumos adecuados por cada hospital. Llegábamos con un volumen y no tenían capacidad para recibirlo», afirmó

Agregó que hay almacenes de instituciones públicas sin licencia para medicamentos controlados, por lo que no pueden recibir los fármacos.

Aseguró que hay almacenes que tampoco tienen capacidad en la red fría.

Eso originó que los fármacos tuvieran que ser regresados hasta que Insabi dijera a dónde enviarlos, dijo.

«Por eso hay mucha mercancía todavía con operadores logísticos, porque han tardado mucho tiempo a donde mandar esos (medicamentos).

«Llegabas también a otros lugares donde ya habían comprado el producto, entonces te decían: ‘Ya no lo necesito’; hubo una serie de inconsistencias en entregas que no previeron; situaciones que anteriormente no se daban».

Las asociaciones de distribuidores pidieron al Insabi un reglamento de distribución, pero no hubo respuesta.

«Cuando inició el actual gobierno de un manotazo quitaron la distribución con la que tenías un cumplimiento del 95 por ciento. Nos dijeron que era igual a entregar papitas y refrescos, con un desconocimiento terrible, porque las papitas y los refrescos las entregan empresas especializadas en papitas y refrescos», advirtió.

