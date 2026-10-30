Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Un total de 47 equipos especializados serán entregados a 39 hospitales en el País, informó el director del IMSS, Zoé Robledo.

Durante un enlace en la mañanera desde el almacén central del IMSS en Vallejo, Robledo dijo que serán 20 equipos de ultrasonido con visualización en 3D, 17 electrocardiógrafos y monitores de signos vitales para áreas de cuidados intensivos.

Los aparatos permitirán, aseguraron, diagnósticos más tempranos y precisos.

Se entregarán a 39 hospitales diferentes, entre ellos en Parral y Anáhuac, en Chihuahua; Casimiro Castillo, Jalisco; Cuautla, Morelos; Apodaca, Nuevo León; Huatulco, Oaxaca; Tepeji y Ciudad Sahagún, en Hidalgo; Cozumel, Quintana Roo; Guasave, Sinaloa; y Texcoco, Estado de México.

La entrega de estos aparatos es la acción número 5 del plan de 12 acciones en 120 días en el IMSS.

Los equipos fueron solicitados por médicos y no se decidieron en una oficina, agregó Robledo.

Las máquinas llegaron ayer y se le dará a los médicos la capacitación necesaria para usarlos.